Startlist superG femminile Lillehammer 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Domenica 22 marzo si svolge il superG femminile a Lillehammer, ultima prova veloce delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara inizia alle ore 10 e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Le atlete italiane scenderanno in pista con i loro pettorali, in un appuntamento che chiude la stagione di questa disciplina.

Domenica 22 marzo si chiuderanno le prove veloci delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il superG femminile, che scatterà alle ore 10.45. Saranno al cancelletto di partenza 27 atlete in rappresentanza di 11 Paesi. In casa Italia sono 5 le azzurre che si sono qualificate e che saranno al via della gara: Roberta Melesi scatterà col pettorale numero 4, Laura Pirovano col numero 6, Sofia Goggia col numero 8, Elena Curtoni col numero 12 ed Asja Zenere col numero 26. Per il superG femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

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