Startlist discesa femminile Lillehammer 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Sabato 21 marzo alle 12.30 si svolgerà la discesa libera femminile a Lillehammer, valida come prova di Coppa del Mondo. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. Sono stati annunciati i pettorali delle atlete italiane e il programma completo della competizione, che si terrà sulla pista norvegese.

Sabato 21 marzo (ore 12.30) si disputerà la discesa libera femminile di Lillehammer, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: sulle nevi norvegesi andrà in scena l’ultima gara stagionale nella velocità pura e l’attesa è palpabile per il duello che assegnerà la Sfera di Cristallo di specialità. La nostra Laura Pirovano (che si presenterà al cancelletto di partenza con il pettorale numero 14) sarà chiamata a difendersi dall’assalto della tedesca Emma Aicher (numero 11), la quale si gioca la Coppa del Mondo generale. Si preannuncia un testa a testa rovente per il trofeo, ma sono tante le pretendenti a un posto al sole in questa gara:... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist discesa femminile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane Articoli correlati Leggi anche: Startlist prima prova discesa femminile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane Leggi anche: Startlist seconda prova discesa femminile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane Una selezione di notizie su Startlist discesa Temi più discussi: Startlist prima prova discesa femminile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; Startlist seconda prova discesa femminile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prove discesa Lillehammer, startlist 20 marzo, streaming; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prime prove discesa Lillehammer, startlist, streaming. Startlist seconda prova discesa femminile Lillehammer 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italianeVenerdì 20 marzo (ore 12.00) si disputerà la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Lillehammer, finale della Coppa del Mondo di sci ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prove discesa Lillehammer, startlist 20 marzo, streamingSfruttare l'ultima occasione per rifinire i dettagli in vista degli appuntamenti decisivi di domani. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val di Fassa, startlist, streaming - x.com Domani il secondo training verso la discesa delle finali di CdM, in programma sabato, con la trentina (già oggi positiva, ad un secondo da Johnson leader) che avrà il pettorale 13, mentre Suter e Lie, subito pimpanti sulle nevi norvegesi, ad aprire il primo grup - facebook.com facebook