Star Trek | Starfleet Academy | Recensione dei primi due episodi

Abbiamo esaminato i primi due episodi di Star Trek: Starfleet Academy, la nuova serie disponibile su Paramount+ dal 15 gennaio. In questa recensione, analizziamo i temi, la trama e l’approccio narrativo adottato, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di questa produzione. Una panoramica utile per chi desidera conoscere le basi della serie e valutare il suo sviluppo futuro nel contesto dell’universo Star Trek.

Abbiamo visto i primi due episodi della nuova serie Star Trek: Starfleet Academy, in programmazione su Paramount+ a partire dal 15 gennaio scorso. Questa la nostra recensione. Starfleet Academy: la rinascita dopo il Grande Fuoco Starfleet Academy si presenta con un approccio diverso dalle serie Trek fin qui viste, dove oltre all'avventura e all'esplorazione di "nuovi e strani mondi" si aggiunge una storia di formazione ambientata nel 32º secolo, introducendo un gruppo di giovani cadetti che entrano a far parte dell'Accademia della rinata Flotta Stellare, decimata anni prima dal fenomeno denominato "Grande Fuoco".

Star Trek: Starfleet Academy First Impressions

Dove nessuno è mai giunto prima. Il motto di Star Trek, che da 60 anni ci spinge ad andare oltre i nostri limiti, oggi prende la forma di Starfleet Academy. Anche in serie precedenti i giovani avevano avuto il loro momento di gloria (come Jake Sisko o Weasley - facebook.com facebook

