Le Giornate FAI di Primavera sono iniziate a Napoli, con oltre quattromila visitatori che si sono riversati ai cancelli dello stadio Diego Armando Maradona, creando code da record. La manifestazione prosegue anche nei siti di palazzo d'Avalos del Vasto e Villa, tutti aperti al pubblico per l’occasione. La giornata ha registrato un’affluenza elevata sin dalle prime ore, dimostrando l’interesse per questi luoghi storici.

Partono le giornate FAI di Primavera. A Napoli porte aperte in tre siti importantissimi della città: lo stadio Diego Armando Maradona, palazzo d'Avalos del Vasto e Villa Rosebery. Code da record all'esterno della casa del calcio azzurro. Le numerose richieste pervenute nel tempo al Comune avevano fatto immaginare fin da subito che l’apertura dello stadio Diego Armando Maradona in occasione delle Giornate FAI di Primavera avrebbe riscosso grande interesse non solo tra i tifosi, ma anche tra i numerosi turisti presenti in città. Tuttavia, il numero di persone che hanno scelto di visitare l’impianto sportivo di Fuorigrotta ha superato ogni aspettativa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Giornate FAI, Stadio Maradona: code da record ai cancelli, oltre quattromila visitatori

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