Manfredi | Stadio Maradona aperto al pubblico nelle Giornate Fai

Durante le Giornate Fai, che si svolgeranno il 21 e 22 marzo, lo stadio Maradona sarà aperto al pubblico. La struttura resterà accessibile per due giorni, offrendo l'opportunità di visitarla a chiunque sia interessato. La decisione riguarda l'apertura temporanea dell'impianto, senza ulteriori dettagli su modalità o orari specifici.

Tempo di lettura: < 1 minuto In occasione delle Giornate Fai, in programma il 21 e 22 marzo, lo stadio Maradona aprirà le sue porte alla cittadinanza. Lo annuncia sui canali social il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “ Nelle Giornate FAI, grazie alla collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano, lo stadio sarà aperto gratuitamente alle visite – scrive il sindaco – un luogo simbolo della nostra città che, dal campo alle gradinate, fino al celebre murales di Jorit dedicato a Maradona all’esterno dello stadio, racconta passione, identità e storia. Siamo certi – prosegue – che sarà una grande opportunità per cittadini, tifosi azzurri e turisti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

