Come il canto delle sirene e senza paura di naufragare perché l’importante è approdare, toccare con mano il luogo del mito. Altro che tappi di cera nelle orecchie, il punto è esserci costi quel costi, ovvero anche tre, quattro ore al freddo in una giornata che tutto è tranne che primaverile. E stata una domenica di folle passione quella di ieri. È l’effetto per napoletani e turisti che fa il Maradona quando si aprono le sue porte: nel secondo giorno di apertura dello storico impianto di Fuorigrotta concesso dal Comune al Fai - Fondo per l’Ambiente italiano - si sono presentati in 10mila e cento. Bambini, donne, uomini - tutti indossano qualcosa di azzurro - in fila e paziente attesa per farsi un giro sulla pista, del terreno di gioco si può solo sentire l’odore dell’erba perché è inviolabile. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Stadio Maradona a Napoli, non solo calcio: «Museo e visite guidate»

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