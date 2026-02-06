Spread Btp-Bund a 64 punti rendimenti in aumento a pochi giorni dalle aste

All’apertura dei mercati di oggi, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è balzato a 64 punti base, salendo di tre punti rispetto alle prime ore del giorno prima. Si tratta di un aumento rapido e deciso, che si verifica a pochi giorni dalle prossime aste del governo italiano. I rendimenti dei titoli di stato italiani sono in rialzo, e gli investitori osservano con attenzione l’andamento dei mercati, preoccupati per eventuali ripercussioni sulla finanza pubblica. La situazione resta monitorata, mentre si avvicinano gli appuntamenti di mercato importanti.

All’apertura dei mercati del 6 febbraio 2026 lo spread Btp-Bund è improvvisamente salito a 64 punti base, tre punti in più delle prime ore del giorno precedente. Un picco determinato soprattutto dalla discesa improvvisa dei rendimenti dei titoli tedeschi, che sono tornati a lambire il 2,80%. Hanno quindi seguito lo stesso andamento gli spread di tutti gli altri titoli di Stato europei, che sono aumentati a causa sempre del posizionamento dei Bund sui mercati. Nel frattempo, a partire dalla prossima settimana, inizieranno le prime aste di febbraio per Bot e titoli a medio-lungo termine. Perché lo spread è aumentato improvvisamente a 64 punti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 64 punti, rendimenti in aumento a pochi giorni dalle aste Approfondimenti su Spread Btp Bund Spread Btp-Bund stabile a 61 punti, rendimenti dei titoli di Stato in aumento a 3,49% Questa mattina lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile a 61 punti, anche se i rendimenti dei titoli di Stato italiani salgono leggermente, toccando il 3,49%. Spread Btp-Bund a 61 punti, rendimenti a 3,48%: i titoli in cui investire La tensione sui mercati italiani si fa sentire ancora, con i rendimenti sui titoli di Stato che sfiorano il 3,50%. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Spread Btp Bund Argomenti discussi: Spread Btp-Bund a due anni quasi azzerato. E ora è possibile uno storico sorpasso; Lo spread Btp-Bund apre in lieve rialzo a 63 punti base; Spread Btp-Bund a due anni quasi zero, svolta storica sui mercati; Sale spread di ieri Hotsell Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 129 punti. Spread Btp-Bund a 64 punti, rendimenti in aumento a pochi giorni dalle asteLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è improvvisamente aumentato a causa di un calo dei rendimenti dei titoli di Berlino ... quifinanza.it BTp: apre stabile a 63 punti in avvio, rendimento decennale scende al 3,45%(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 feb - Avvio stabile per lo spread tra BTp e Bund. A inizio seduta, il differenziale di rendimento tra il BTp ... ilsole24ore.com Milano è la borsa peggiore d'Europa, con un calo dell'1,8%, penalizzata da banche e settore automobilistico, mentre Amplifon e altri titoli hanno registrato guadagni. Lo spread BTP-Bund rimane sotto il 3,5%. facebook Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 62,6 punti base. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,46% #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.