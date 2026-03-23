Il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day ha finalmente fatto il suo debutto online, spiazzando i fan con un Peter Parker al suo minimo storico emotivo. Ma l’occhio clinico della community del Marvel Cinematic Universe non perdona: in mezzo all’azione e alla disperazione, un piccolissimo dettaglio sull’abbigliamento di Tom Holland sta facendo esplodere il web. Potrebbe essere la prova definitiva che i Marvel Studios stanno per sganciare la bomba nucleare introducendo Gwen Stacy e Harry Osborn nella continuity principale. In breve. L’indizio chiave: Nel trailer, Peter Parker indossa chiaramente una felpa della ESU (Empire State University). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Spider-Man: Brand New Day, il trailer nasconde un Easter Egg clamoroso su Gwen Stacy: ecco le prove

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