Spider-Man | Brand New Day il trailer è imminente | quando può uscire

Fonti interne a Sony avrebbero anticipato l'arrivo imminente del tanto atteso trailer che vedrà il ritorno dell'Uomo Ragno di Tom Holland in azione per le strade di New York. Dopo aver mancato il tradizionale appuntamento del Super Bowl, ogni giorno è buono per il lancio del trailer di Spider-Man: Brand New Day, come avrebbe anticipato una fonte interna a Sony Pictures. Nel frattempo l'attesa avrebbe portato alle stelle l'hype grazie a un'abile strategia di marketing di Sony Pictures e Marvel Studios che per ora mantiene il riserbo su alcuni elementi chiave del plot e sull'identità di alcuni personaggi, a partire da quello di Sadie Sink. Quali sono i motivi del ritardo dell'uscita del trailer All'arrivo nei cinema di Spider-Man: Brand New Day c'è ancora tempo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Spider-Man: Brand New Day, il trailer trapelatoDopo i recenti leak legati ad Avengers: Doomsday, nelle ultime ore è finito online anche quello che sarebbe il primo trailer di Spider-Man: Brand New...

Spider-Man: Brand New Day, primo sguardo al personaggio di Sadie Sink nel trailer leakedMarvel si sarebbe messa in moto per cancellare la versione leaked del trailer che circola on line e che mostra il personaggio di Sadie Sink in azione...

