PIL in crescita nel Sannio Errico | Segnali positivi ora trasformiamoli in sviluppo reale

Il PIL nel Sannio mostra segni di crescita, con previsioni superiori alla media nazionale e tra le migliori del Mezzogiorno nel medio termine. Errico evidenzia come questi dati rappresentino un segnale positivo, invitando a trasformare questa ripresa in un vero sviluppo economico. Un’opportunità per il territorio di valorizzare le proprie potenzialità e promuovere un percorso di crescita sostenibile e duraturo.

Tempo di lettura: < 1 minuto " Le previsioni di crescita del PIL per il Sannio, superiori alla media nazionale e tra le migliori del Mezzogiorno nel medio periodo, rappresentano un segnale incoraggiante per un territorio che troppo spesso è stato raccontato solo attraverso le sue difficoltà". Così il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, commentando dati oggettivi che meritano attenzione e alimentano, senza dubbio, un cauto ottimismo. " Tuttavia – sottolinea Errico – i numeri da soli non bastano. La vera sfida è trasformare queste percentuali in sviluppo reale, capace di incidere concretamente sulla vita quotidiana delle persone: lavoro stabile, servizi efficienti, infrastrutture adeguate, opportunità per i giovani e un serio contrasto allo spopolamento delle aree interne.

