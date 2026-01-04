PIL in crescita nel Sannio Errico | Segnali positivi ora trasformiamoli in sviluppo reale

Il PIL nel Sannio mostra segni di crescita, con previsioni superiori alla media nazionale e tra le migliori del Mezzogiorno nel medio termine. Errico evidenzia come questi dati rappresentino un segnale positivo, invitando a trasformare questa ripresa in un vero sviluppo economico. Un’opportunità per il territorio di valorizzare le proprie potenzialità e promuovere un percorso di crescita sostenibile e duraturo.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Le previsioni di crescita del PIL per il Sannio, superiori alla media nazionale e tra le migliori del Mezzogiorno nel medio periodo, rappresentano un segnale incoraggiante per un territorio che troppo spesso è stato raccontato solo attraverso le sue difficoltà”. Così il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, commentando dati oggettivi che meritano attenzione e alimentano, senza dubbio, un cauto ottimismo. “ Tuttavia – sottolinea Errico – i numeri da soli non bastano. La vera sfida è trasformare queste percentuali in sviluppo reale, capace di incidere concretamente sulla vita quotidiana delle persone: lavoro stabile, servizi efficienti, infrastrutture adeguate, opportunità per i giovani e un serio contrasto allo spopolamento delle aree interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PIL in crescita nel Sannio, Errico: “Segnali positivi, ora trasformiamoli in sviluppo reale” Leggi anche: Fernando Errico (FI): “Un risultato straordinario costruito nel tempo. Ora al lavoro per il Sannio” Leggi anche: Errico (FI) festeggia l’elezione: “Un risultato costruito nel tempo, ora al lavoro per il Sannio” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. PIL in crescita nel Sannio, Errico: “Segnali positivi, ora trasformiamoli in sviluppo reale” - “Le previsioni di crescita del PIL per il Sannio, superiori alla media nazionale e tra le migliori del Mezzogiorno nel medio periodo, rappresentano un segnale incoraggiante per un territorio che tropp ... ntr24.tv

Pil 2026, il Sannio svetta: è tra le prime dieci al Sud - Sorpresa, negli ultimi anni in Campania è stata la provincia di Benevento il territorio con maggiore dinamismo economico, ed è qui che si attende la migliore evoluzione dei ... ilmattino.it

Sannio: nel 2026 il PIL crescerà dello 0,70% superando la media nazionale - Secondo il report realizzato dall’Ufficio Studi della Cgia di Mestre su dati Prometeia, il PIL dell ... ntr24.tv

"La segreteria cittadina di Forza Italia auspica che ci sia attenzione ai temi legati alla crescita e allo sviluppo del Sannio, con particolare attenzione alle aree interne pur restando in una contrapposizione politica, in un clima di rispetto istituzionale”. - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.