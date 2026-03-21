Pisacane | segnali positivi nonostante ko contro Napoli

Dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli, Fabio Pisacane ha commentato come la squadra abbia mostrato segnali di crescita e determinazione. Nonostante il risultato negativo, il difensore ha sottolineato l’impegno dei suoi e i miglioramenti in campo. La partita ha visto il Cagliari affrontare con grinta gli avversari, lasciando comunque intravedere aspetti positivi nel gioco.

Nonostante la sconfitta interna contro il Napoli, Fabio Pisacane vede segnali incoraggianti nella prestazione del suo Cagliari. L’allenatore rossoblù, intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita, ha sottolineato come la squadra abbia mostrato un atteggiamento diverso rispetto alle ultime uscite, pur senza riuscire a portare a casa punti. Il tecnico ha evidenziato soprattutto il cambio di spirito: “E’ stata una partita diversa da Pisa, dove non abbiamo giocato da Cagliari. Stasera siamo tornati nello spirito ad essere il Cagliari e nella prestazione abbiamo sbagliato poco. Se non prendo punti non sono soddisfatto, ma è una partita diversa dalle ultime. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Pisacane: segnali positivi nonostante ko contro Napoli Articoli correlati L'Asem Jolly mette ko Vicenza: segnali positivi in vista del ritornoLa Jolly nettamente superiore al Vicenza Nella gara di sabato scorso la Jolly prende il controllo del match fin dalle prime battute, imponendo ritmo... Alisson Santos e Giovane in gol: segnali positivi per il NapoliSegnali incoraggianti arrivano dal centro sportivo del Napoli, dove nell’allenamento congiunto contro il Giugliano si sono messi in evidenza i volti... Contenuti e approfondimenti su Pisacane segnali positivi nonostante ko... Discussioni sull' argomento Cagliari, i rossoblù attesi da una prova d’orgoglio contro il Napoli; Rientro Borrelli, segnali positivi per il centravanti: Pisacane aspetta l’attaccante dopo la sosta. Cagliari Como, segnali positivi nonostante la sconfitta contro Fabregas: la disamina della sfida contro i lombardiCagliari Como, segnali positivi nonostante la sconfitta contro Fabregas: la disamina della sfida contro i lombardi La sconfitta contro il Como lascia certamente rammarico in casa Cagliari, ma dal matc ... cagliarinews24.com Infermeria Cagliari, Deiola il più vicino al rientro: le novità da AsseminiInfermeria Cagliari, il centrocampista Alessandro Deiola ha fatto regstrare dei progressi. Ecco come stanno gli infortunati di Fabio Pisacane Il Cagliari sta affrontando una stagione difficile, con di ... cagliarinews24.com A Cagliari se la prendono con Pisacane per la sconfitta dei sardi per mano del Napoli facebook #Pisacane: “Ho rivisto il mio #Cagliari. Dobbiamo perfezionare alcune cose” x.com