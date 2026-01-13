Ce l' avete con me | ma aveva mezzo etto di droga Arrestato per spaccio al parco Adda

Un uomo di 40 anni di nazionalità nigeriana è stato arrestato a Calolziocorte per spaccio di droga al Parco Adda, vicino al lago di Olginate. Gli agenti della Mobile di Lecco hanno sequestrato circa mezzo etto di sostanza stupefacente. L'intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nel territorio, garantendo maggiore sicurezza nelle zone pubbliche e verdi della zona.

Calolziocorte (Lecco), 13 gennaio 2026 – Droga al parco in riva al lago, in manette lo spacciatore. Gli agenti della Mobile di Lecco hanno arrestato un nigeriano di quarant'anni che spacciava al Parco Adda a Calolziocorte, a ridosso del lago di Olginate, un'area verde molto estesa. I poliziotti, prima di arrestarlo, lo hanno tenuto d'occhio a distanza. 6 febbraio 2018, polizia di stato, questura di Lodi, intervento retata spaccio di droga, parco isola carolina La reazione ai controlli. I suoi movimenti e quelli di chi gli girava attorno erano inequivocabili: contatti fugaci, rapidi movimenti, passaggi veloci di soldi.

