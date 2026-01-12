I ladri assaltano una merceria e una pasticceria | danni ingenti e casse svuotate
Nelle ultime ore si sono verificati due furti notturni ai danni di una merceria e di una pasticceria, con danni ingenti e casse svuotate. Le modalità dei colpi sono risultate molto simili, suggerendo la possibile responsabilità degli stessi autori. Le forze dell’ordine stanno conduttando le indagini per chiarire eventuali collegamenti tra gli episodi.
Due furti messi a segno in piena notte, con modalità molto simili tra loro e probabilmente riconducibili agli stessi autori, anche se saranno le indagini delle forze dell’ordine a chiarirlo. I raid si sono verificati nella notte tra sabato e domenica e in quella appena trascorsa, nella zona. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Ladri di rame di notte al cimitero, tegole spaccate e danni ingenti: “Una devastazione, siamo sgomenti”
Leggi anche: Ladri in azione nella notte: gioielleria devastata con auto e accette, danni ingenti
? I ladri assaltano una merceria e una pasticceria: danni ingenti e casse svuotate.
Ladri assaltano la villetta. Cassaforte ripulita dall’oro - Avevano capito quali potevano essere i movimenti della famiglia e gli spazi temporali per intervenire. lanazione.it
Ladri assaltano bancomat e si danno alla fuga: inseguiti per 10 km, Carabinieri fermati con chiodi in strada - Assalto a un bancomat a Villa d’Agri (Potenza), i ladri hanno fatto esplodere il terminale con la “tecnica della marmotta”. fanpage.it
Lascia l'auto in sosta e i ladri l'assaltano https://ebx.sh/ZV2cEt - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.