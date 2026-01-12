I ladri assaltano una merceria e una pasticceria | danni ingenti e casse svuotate

Nelle ultime ore si sono verificati due furti notturni ai danni di una merceria e di una pasticceria, con danni ingenti e casse svuotate. Le modalità dei colpi sono risultate molto simili, suggerendo la possibile responsabilità degli stessi autori. Le forze dell’ordine stanno conduttando le indagini per chiarire eventuali collegamenti tra gli episodi.

