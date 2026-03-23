sospeso nel burrone a centinaia di metri dalla strada 48enne salvato dai carabinieri

Un uomo di Vico Equense scomparso da 3 giorni minaccia di lanciarsi dal burrone. Castellammare di Stabia. Un uomo di 48 anni è stato salvato dai Carabinieri mentre era sospeso in un burrone a centinaia di metri dalla strada nel comune di Pozzano, tra Castellammare e la penisola sorrentina. L’uomo, 48 anni e residente a Vico Equense, era scomparso da 3 giorni e minacciava di lanciarsi nel vuoto, per fortuna alcuni cittadini mentre facevano una corsetta alle 6:18 del mattino lo vedono e chiamano il 112 e in pochi istanti i militari sono sul posto. I Carabinieri si avvicinano al 48enne percorrendo tratturi improvvisati e senza protezione, lo raggiungono e provano a farlo ragionare. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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