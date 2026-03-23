Erano le 6.18 del mattino quando alcuni runner, impegnati nella corsa domenicale, hanno udito le grida disperate di un uomo. La zona è quella di Pozzano, caratterizzata da pareti rocciose a picco. Non riuscendo a individuare la posizione esatta, hanno immediatamente allertato il 112. Sul posto sono giunti in pochi minuti i carabinieri della Compagnia di Sorrento, con il comandante e il suo autista, insieme a una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Castellammare di Stabia. Seguendo le urla, i militari hanno individuato l’uomo: era in bilico su uno spuntone di roccia, a centinaia di metri d’altezza, pronto a lasciarsi cadere. Senza alcuna protezione, i carabinieri hanno affrontato una risalita estremamente pericolosa, tra tratturi improvvisati, terreno instabile e pietre che si staccavano dalla parete. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Castellammare: sospeso nel burrone, a centinaia di metri dalla strada. 48enne salvato “dall’abbraccio dei Carabinieri

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