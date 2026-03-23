Castellammare | sospeso nel burrone a centinaia di metri dalla strada 48enne salvato dall’abbraccio dei Carabinieri
Erano le 6.18 del mattino quando alcuni runner, impegnati nella corsa domenicale, hanno udito le grida disperate di un uomo. La zona è quella di Pozzano, caratterizzata da pareti rocciose a picco. Non riuscendo a individuare la posizione esatta, hanno immediatamente allertato il 112. Sul posto sono giunti in pochi minuti i carabinieri della Compagnia di Sorrento, con il comandante e il suo autista, insieme a una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Castellammare di Stabia. Seguendo le urla, i militari hanno individuato l’uomo: era in bilico su uno spuntone di roccia, a centinaia di metri d’altezza, pronto a lasciarsi cadere. Senza alcuna protezione, i carabinieri hanno affrontato una risalita estremamente pericolosa, tra tratturi improvvisati, terreno instabile e pietre che si staccavano dalla parete. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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