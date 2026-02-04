Prende forma il nuovo asilo nido | approvato il primo stato di avanzamento dei lavori

4 feb 2026

A San Vito dei Normanni prende forma il nuovo asilo nido lungo Viale della Libertà. Dopo il restyling dell’istituto “Collodi”, che ha riaperto con le aule rinnovate, i lavori per il nuovo asilo sono stati approvati e sono ora in fase di avvio. La costruzione si sta sviluppando nel giro di pochi mesi, promettendo di offrire un servizio più moderno e funzionale alle famiglie del paese.

SAN VITO DEI NORMANNI – Dopo il recente restyling dell'istituto "Collodi" di San Vito dei Normanni, completato all'apertura dell'anno scolastico, un nuovo progetto prende forma a pochi metri di distanza, lungo Viale della Libertà: la costruzione di un moderno asilo nido. Il progetto, finanziato.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

