Sondaggi gli italiani vogliono il petrolio russo

Più di un italiano su due si oppone all’ipotesi di una missione internazionale nello stretto di Hormuz. Mentre una maggioranza ancora più ampia vuole il rientro dei militari attualmente dispiegati nell’area. I sondaggi di Euromedia Research di Alessandra Ghisleri sugli italiani e la guerra tra Usa, Israele e Iran dicono che il 52,6% si oppone alla missione internazionale. E il 58,1% vuole il rientro dei militari oggi nell’area. In più, molti italiani vogliono riallacciare i rapporti energetici con la Russia. Il 43,9% dei cittadini italiani sarebbe disposto a riconsiderare l’embargo: il 54,3% tra gli elettori della maggioranza – con un picco del 62,5% della Lega – e il 37,2% tra le fila dei partiti delle opposizioni. 🔗 Leggi su Open.online

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