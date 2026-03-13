Trump scatena i trumpiani italiani M5s e Lega | Aprire al petrolio russo

Il presidente americano ha annunciato che sospenderà alcune sanzioni legate all’acquisto di petrolio russo fino all’undici aprile. La notizia ha suscitato reazioni da parte di alcuni partiti italiani, tra cui il Movimento 5 Stelle e la Lega, che hanno espresso la volontà di aprire le porte all’importazione di petrolio proveniente dalla Russia. La decisione di Washington ha generato immediatamente dibattito tra gli esponenti politici italiani.

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che sospenderà fino all’undici aprile alcune sanzioni legate all’acquisto del petrolio russo. Una decisione con un termine ultimo ben preciso per riparare momentaneamente i danni causati dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, dove passa circa un quinto del petrolio mondiale e che fa impennare del venti per cento il costo della benzina americana. A seguire il tycoon in Italia c’è, in prima linea, il M5s. “Basterebbe che la premier Giorgia Meloni annunciasse che l'Italia ricompra il gas e il petrolio dalla Russia e immediatamente il costo del petrolio si dimezzerebbe", dice l’eruoparlamentare grillino Gaetano Pedullà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump scatena i trumpiani italiani. M5s e Lega: "Aprire al petrolio russo" Articoli correlati Lega: UE segua Trump, allentare sanzioni su petrolio russo“Considerato che gli USA hanno allentato le sanzioni sul petrolio russo, annunciando la possibilità di aprire ulteriormente in questa direzione,... Leggi anche: Trump insegna all’Ue come si tratta: l’India dice addio al petrolio russo URGENTE: GLI STATI UNITI ATTACCANO E SEQUESTRANO UNA PETROLIERA RUSSA NELL’ATLANTICO