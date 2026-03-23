L’ANALISI. Arriva la Nazionale di calcio – che giovedì 26 marzo si giocherà una fetta importante delle proprie speranze di partecipare ai Mondiali della prossima estate – e Bergamo la accoglie vestita a festa. Certo, poi c’è modo e modo di festeggiare, in questa prima domenica di primavera. La festa di Sofia Goggia per la conquista della Coppa del mondo di specialità in supergigante (quinta, dopo le quattro in discesa libera) ha il gusto del trionfo: le bastava gestire il vantaggio, accontentarsi di un piazzamento, ha voluto vincere per dare una prova di forza agli altri e soprattutto a se stessa in una stagione non priva di momenti difficili, nella quale ha vinto meno del solito e di quanto lei stessa si aspettasse. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Sofia, Marten e ora gli azzurri: la festa continua

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