La nazionale italiana di rugby si prepara a scendere in campo per il primo match del Sei Nazioni 2026. Sabato, all’Olimpico di Roma, gli Azzurri di Gonzalo Quesada affronteranno la Scozia in una partita che vale molto per il futuro del torneo. I tifosi sono in trepidazione, pronti a sostenere la squadra nel debutto ufficiale della stagione.

La lunga attesa dei tifosi del pallone ovale è quasi giunta alla fine. Sabato all’Olimpico l’Italrugby di Gonzalo Quesada debutterà nel Sei Nazioni 2026 contro un’avversaria da prendere con le molle come la Scozia. L’obiettivo degli Azzurri è quello di sempre: confermare quanto di buono fatto nelle ultime uscite e provare a tutto il mondo del rugby che sottovalutare l’Italia può costare caro. L’inizio del raduno della Nazionale al centro allenamenti di Verona è accompagnato dal calore e dal cuore di un movimento di base che segue questo sport con una passione incredibile. Le parole d’ordine sono semplici: continuità, concentrazione e tanta cattiveria in campo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sei Nazioni, Italia ora o mai più. Come arrivano gli Azzurri al debutto con la Scozia

Approfondimenti su Sei Nazioni Italia

La nazionale italiana di rugby si prepara per il Sei Nazioni 2026 con un raduno a Verona, che inizierà domenica 25 gennaio.

Il commissario tecnico Gonzalo Quesada ha annunciato i convocati dell’Italia rugby per il raduno di Verona, in preparazione al Sei Nazioni 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Rugby, Italia-Sudafrica 14-32: gli highlights | Quilter Nations Series

Ultime notizie su Sei Nazioni Italia

Argomenti discussi: Dove vedere in tv Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streaming; Sei Nazioni, tutto esaurito per le partite dell'Italia contro Scozia e Inghilterra; Italia, Zuliani: Siamo una squadra più matura, ora sappiamo gestire la pressione. E Lamaro è stato importante per me; Torneo delle Sei Nazioni 2026: calendario delle partite, programma e canale televisivo.

Dove vedere in tv Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streamingPrende il via questo weekend il Guinness Sei Nazioni 2026 e sabato pomeriggio l’Italia ospita la Scozia nel secondo match della prima giornata. AlloStadio ... oasport.it

Sei Nazioni Under 20, cosa aspettarsi dagli Azzurriz?u0017? [?O? [u0007??u001c?Y????G?+?5Wl [ X7]?u0019u0010?u001f |u0010u0003?nL?3?)??Z???`\1??Yu0018??+v?ofq?_uwN?1^??.??????X??H#H??fY?@?tgs? %'u0004?? ?#S?|7H?W??m? (F????w?UdB????u0018???u0015s???u0 ... sport.sky.it

Sei Nazioni, tutto esaurito per le partite dell'Italia contro Scozia e Inghilterra - facebook.com facebook

Sei Nazioni alle porte: i convocati e le prospettive dell’Italia del rugby ilsole24ore.com/art/sei-nazion… x.com