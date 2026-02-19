Valmontone rinasce il piano nobile di Palazzo Doria con il nuovo Auditorium
Valmontone riapre il piano nobile di Palazzo Doria, dopo decenni di abbandono, grazie ai lavori completati di recente. La causa è il progetto di restauro avviato nel 2024 per valorizzare il patrimonio storico locale. L’edificio, chiuso da molti anni, ora ospita un Auditorium moderno, pronto ad accogliere eventi culturali e incontri pubblici. Venerdì 20 febbraio 2026 alle 17:30, la comunità si riunirà per l’inaugurazione ufficiale, che segna un passo importante per la città e il suo patrimonio.
Un vuoto storico colmato e un nuovo spazio di prestigio restituito alla collettività. Venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 17:30, la città di Valmontone celebrerà l'inaugurazione ufficiale del nuovo Auditorium all'interno di Palazzo Doria Pamphilj, dotando finalmente il territorio di un luogo stabile e all'avanguardia dedicato alla musica, agli incontri istituzionali e alla produzione culturale. L'intervento, finanziato e inserito nel quadro del programma degli "Interventi Giubileo 2025", ha permesso di riqualificare il grande salone centrale del Piano Nobile. L'ambiente, rimasto in disuso e abbandonato fin dal secondo dopoguerra, è stato trasformato in una sala polifunzionale moderna.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
