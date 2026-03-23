SmackDown 20.032026 Le voci nella testa

Benvenuti all’analisi di SmackDown andato in scena dal Lenovo Center di Raleigh, North Carolina. Una puntata infuocata che vede Randy Orton spiegare le ragioni del suo attacco a Cody Rhodes, un match titolato per la United States Championship e la faida tra Drew McIntyre e Jacob Fatu che diventa sempre più violenta. Lo show si apre con un recap dell’attacco di Randy Orton a Cody Rhodes durante la firma del contratto della settimana precedente. Mentre Jelly Roll arriva in arena, i funzionari della WWE corrono verso il parcheggio dove si scopre che Drew McIntyre ha tirato fuori Jacob Fatu dal parabrezza di un’auto tamponata da un altro veicolo. McIntyre lo colpisce con pugni e testate sul cofano, lasciando Fatu sanguinante dalla fronte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - SmackDown 20.03.2026 Le voci nella testa

Articoli correlati

Risultati SmackDown del 20 febbraio 2026: tutte le sfide e i colpi di scenaLa notte trascorsa la WWE ha portato in scena un nuovo episodio di SmackDown all’Amerant Bank Arena di Sunrise, con oltre 11.

SmackDown 06.03.2026 Ribaltiamo la situazioneBenvenuti all’analisi di SmackDown andato in scena dal Moda Center di Portland, Oregon.

Drew McIntyre QUITS WWE: SmackDown highlights, March 13, 2026

Contenuti utili per approfondire SmackDown 20 03 2026 Le voci nella testa

Temi più discussi: SmackDown Report 20-03-2026 – WWE; WWE SmackDown 20-03-2026, tutti i risultati; WWE: Risultati WWE SmackDown 20-03-2026; WWE SmackDown 20-03-26: Randy Orton semina il panico e nuovi campioni di coppia - HIGHLIGHTS.

WWE: Risultati WWE SmackDown 20-03-2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dell'ultima puntata di SmackDown, show della WWE che si è svolto la scorsa notte ... spaziowrestling.it

WWE SmackDown 20 marzo, match e segmenti annunciatiScopri con Spazio Wrestling, tutti i match e tutti i segmenti annunciati dalla WWE per la puntata di SmackDown di questa notte ... spaziowrestling.it

--- Dal 1° aprile tutta la WWE passa su @netflixit. Gli show della federazione non saranno dunque più visibili su DMax e Discovery+. --- ovviamente la grande forza di Netflix è l'on-demand. Quindi oltre alle dirette notturne di Raw, SmackDown, NXT e di tutti i P facebook

Una puntata di #SmackDown STORICA! Non perderti l'episodio dello show, con commento in italiano, in onda questa mattina dalle 10.30 su @dmaxitalia! x.com