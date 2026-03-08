SmackDown 06.032026 Ribaltiamo la situazione

Nella serata di venerdì al Moda Center di Portland, si sono svolti gli incontri di SmackDown del 6 marzo 2026. Tra le varie sfide si è disputato un match che potrebbe influenzare la corsa verso WrestleMania, attirando l'attenzione dei fan e degli addetti ai lavori. L’evento ha visto protagonisti diversi wrestler, con alcune sorprese e risultati inaspettati.

Benvenuti all'analisi di SmackDown andato in scena dal Moda Center di Portland, Oregon. Uno show che a sorpresa ci regalerà un match fondamentale per la Road to WrestleMania. In programma anche la open challenge per il titolo US, un Tag Team Turmoil e il primo faccia a faccia tra Jade Cargill e Rhea Ripley. In apertura, vediamo Randy Orton, vincitore della Chamber, parlare del suo match a WrestleMania contro il WWE Champion, al momento Drew McIntyre ma che dovrà difendere il titolo nel main event contro Cody Rhodes. Al termine del suo discorso, si presenta Trick Williams che provoca la Vipera, che risponde a tono con una RKO. EARLIER TODAY: Nick Aldis nel suo ufficio presenta a Carmelo Hayes l'avversario misterioso per la sua open challenge.