Risultati SmackDown del 20 febbraio 2026 | tutte le sfide e i colpi di scena

Durante l’ultimo episodio di SmackDown, andato in scena all’Amerant Bank Arena di Sunrise, si sono affrontati numerosi wrestler in match intensi e ricchi di colpi di scena. La serata ha visto anche l’arrivo di nuovi talenti che hanno dimostrato le loro capacità sul ring. Tra le sfide più attese, quella tra campioni e sfidanti ha catturato l’attenzione del pubblico presente. La serata si è conclusa con un’ultima sorpresa che ha lasciato tutti senza fiato.

La notte trascorsa la WWE ha portato in scena un nuovo episodio di SmackDown all’Amerant Bank Arena di Sunrise, con oltre 11.000 spettatori presenti. L’incontro ha offerto momenti chiave, confronti diretti e sviluppi mirati al prossimo grande evento in calendario, mantenendo alta la tensione tra le star del roster femminile e maschile. Durante la serata, Cody Rhodes e Jacob Fatu si sono fronteggiati sul ring; Fatu ha espresso l’intento di affrontare McIntyre per ragioni legate a un match di qualificazione. Nonostante McIntyre avesse una serata di pausa, si è trovato nello sky box e ha scatenato la rabbia di Fatu, che lo ha cercato, mentre Aldis ha ordinato alla sicurezza di intervenire per allontanarlo.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Risultati SmackDown del 6 febbraio 2026: tutte le sorprese e i matchQuesta sera a Charlotte si è tenuto un nuovo episodio di SmackDown, con vari match e sorprese.

Risultati e sorprese di WWE SmackDown del 20 febbraio 2026Il pubblico di Fort Lauderdale ha assistito a un nuovo episodio di WWE SmackDown il 20 febbraio 2026, dopo che l’arena ha registrato un aumento di spettatori rispetto alle serate precedenti.

