E ora il sorpasso è davvero possibile. L’eliminazione di Carlos Alcaraz al terzo turno di Miami regala una grande opportunità a Jannik Sinner non solo di avvicinarsi al numero uno del mondo, ma di farsi vedere sul serio negli specchietti retrovisori dello spagnolo, con la concreta possibilità di mettere la freccia nella stagione sulla terra rossa. Il sorpasso sarebbe in teoria possibile già a Montecarlo, ma prima Sinner deve fare ciò che sa fare meglio: vincere. In questo momento, nella classifica live, Alcaraz ha 13590 punti, Sinner secondo è distante 2140 punti, a quota 11450 punti. Lo spagnolo con l’eliminazione per mano di Korda, non può più guadagnare punti in Florida, mentre Sinner sì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, tornare numero 1 è davvero possibile: ecco quando può superare Alcaraz

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