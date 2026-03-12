Cody Rhodes promette un WrestleMania da ricordare | Bell-to-bell Mania

Cody Rhodes ha dichiarato che WrestleMania 42 potrebbe offrire uno spettacolo unico sul ring. In un’intervista a Complex Graps l’11 marzo, l’Undisputed WWE Champion ha espresso la sua fiducia nel fatto che l’evento di quest’anno possa essere particolarmente memorabile. Rhodes ha sottolineato l’importanza di una serata intensa, promettendo una manifestazione che terrà incollati al televisore gli spettatori.

Cody Rhodes pensa che WrestleMania 42 potrebbe offrire qualcosa di davvero speciale sul ring. In un’intervista a Complex Graps l’11 marzo, l’ Undisputed WWE Champion ha spiegato perché crede che l’evento di quest’anno potrebbe distinguersi rispetto a molte edizioni passate. Rhodes ha iniziato ricordando un commento fatto qualche settimana fa, quando aveva definito lo show un “sleeper Mania”. Ammette che la frase non è stata compresa come avrebbe voluto: “Ho detto qualcosa che non mi è piaciuto come è uscito; quello che intendevo era che stavamo per avere una ‘sleeper Mania’. L’ho detto circa un mese fa”. Ha spiegato che i WrestleMania che... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

