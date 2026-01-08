Sicurezza Renzi attacca Piantedosi | Il governo ha fallito State prendendo in giro gli italiani riempendovi la bocca di slogan
L’attuale dibattito sulla sicurezza evidenzia le critiche di Renzi al governo, accusato di mancare di risultati concreti. Secondo l’ex premier, le forze dell’ordine non sono il problema, ma la gestione statale e le politiche adottate non affrontano efficacemente le vere sfide. La discussione si concentra sulla percezione di promesse non mantenute e sull’efficacia delle misure adottate per garantire la sicurezza dei cittadini.
«Non hanno fallito le forze dell’ordine, ma lo Stato e il vostro governo, che continua a parlare di sicurezza ma non si accorge, tra la fuffa sul decreto rave e la propaganda sul protocollo Albania, che il vero problema è che state prendendo in giro gli italiani, riempiendovi la bocca di slogan senza riuscire a garantire la certezza della pena». A parlare dall’Aula del Senato è il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che durante il question time di oggi, 8 gennaio, ha chiesto chiarimenti al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sull’aumento dei reati legati alla criminalità. Risuonano nell’intervento dell’ex premier i nomi di Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni accoltellato nella notte del 5 gennaio, e di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile a Milano. 🔗 Leggi su Open.online
