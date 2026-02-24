Silvia Salis ha incontrato gli sfollati di via Napoli | Non vi lasceremo soli

Silvia Salis ha incontrato questa sera gli sfollati di via Napoli, a causa del crollo del muro di contenimento nell’ex caserma Gavoglio. La sindaca si è fermata a parlare con alcune famiglie, ascoltando le loro preoccupazioni e promettendo supporto. Durante l’incontro, ha garantito che l’amministrazione farà il possibile per trovare soluzioni rapide. I residenti attendono ora risposte concrete per ricostruire le loro vite.

Questa sera la sindaca Silvia Salis ha incontrato a palazzo Tursi alcuni degli abitanti evacuati del civico 72 di via Napoli, senza casa dopo il cedimento del muro di contenimento nell’area dell’ex caserma Gavoglio. “Non lasceremo nessuno per strada – ha spiegato Salis ai cittadini – la Protezione civile e i servizi sociali del Comune sono a vostra completa disposizione. Al momento ci sono sei nuclei che sono stati accolti in albergo perché non hanno una sistemazione autonoma alternativa e siamo pronti a farci carico di qualsiasi altra fragilità che dovesse emergere nelle prossime ore o nei prossimi giorni”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

La sindaca Silvia Salis, con gli assessori Cristina Lodi, Massimo Ferrante e Davide Patrone, ha incontrato a Palazzo Tursi alcuni abitanti evacuati del civico 72 di via Napoli dopo il cedimento del muro di contenimento nell’area dell’ex caserma Gavoglio. Confe - facebook.com facebook

