Due persone sono state denunciate e 1.500 bottiglie di vino DOCG sono state recuperate durante un’operazione della Polizia Stradale, che ha sventato una truffa ai danni di una cantina locale. Il colpo è stato bloccato nel primo pomeriggio del 16 marzo lungo la SP 135 tra Montepulciano e Torrita di Siena, dove due giovani campani sono stati fermati mentre trasportavano il prezioso carico, formalmente diretto in Irlanda. Operazione della Polizia Stradale: la fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è scattata quando una pattuglia della Polstrada di Siena, Distaccamento di Montepulciano, ha notato un autocarro Iveco 35 procedere a velocità insolita prima di fermarsi in una piazzola di sosta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Siena, falsi corrieri ritirano 1500 bottiglie di vino DOCG destinate all’Irlanda: truffa sventata in extremis

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