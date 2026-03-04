Il motivo per cui il fondo delle bottiglie di vino e champagne è concavo risiede nella sua forma e funzione. Questa caratteristica permette di incrementare la resistenza alla pressione interna, facilitare la produzione e migliorare la stabilità della bottiglia. La cavità centrale aiuta anche a raccogliere eventuali residui di vino e a distribuire meglio il peso, rendendo più facile il trasporto e la manipolazione.

Ogni volta che impugniamo una bottiglia di vino o di champagne, le nostre dita scivolano istintivamente in quella cavità misteriosa alla base. Quel fondo concavo, chiamato “punt” in inglese, racchiude secoli di storia vetraria, fisica delle pressioni e tradizioni produttive che continuano a sopravvivere nell’era della produzione industriale. Ma perché quella rientranza esiste ancora? L’origine artigianale del punt nella soffiatura del vetro. La risposta più documentata ci riporta ai maestri vetrai del I secolo avanti Cristo, quando la tecnica della soffiatura del vetro rivoluzionò la produzione di contenitori. Gli artigiani siriani che inventarono questa tecnica dovevano affrontare un problema pratico: il vetro fuso, una volta soffiato e formato, veniva distaccato da un’asta metallica chiamata “pontil” o “punty”. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Perché il fondo delle bottiglie di vino è concavo

