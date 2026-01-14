Sociale TisoAccademia IC | Valore terapeutico del rapporto anziani-animali
Il rapporto tra anziani e animali può offrire benefici significativi per il loro benessere emotivo, sociale e cognitivo. La presenza di un animale può favorire la compagnia, stimolare l’interazione e contribuire a mantenere attive le capacità mentali. Questo legame rappresenta un valore terapeutico, supportando gli anziani nel miglioramento della qualità della vita e nella promozione di un invecchiamento attivo e sereno.
Il legame con gli animali: un alleato prezioso per il benessere emotivo, sociale e cognitivo degli anziani. “Negli ultimi anni, il rapporto tra anziani e animali ha assunto un ruolo sempre più rilevante nell’ambito del benessere psicofisico. Numerosi studi e esperienze sul campo dimostrano come la presenza di un animale possa apportare benefici significativi alla salute emotiva, cognitiva e sociale delle persone in età avanzata, soprattutto in contesti di solitudine, fragilità o istituzionalizzazione. Gli animali da compagnia, in particolare cani e gatti, infatti offrono una presenza costante, non giudicante e affettivamente stabile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
