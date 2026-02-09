Sociale TisoAccademia IC | Anziani e servizi Italia a due velocità

In Italia, anziani e servizi sociali continuano a mostrare differenze evidenti tra Nord e Sud. Durante un intervento, Tiso dell’Accademia IC ha sottolineato come il Paese sia diviso in due velocità. Mentre alcune regioni offrono assistenza di qualità, altre faticano a garantire servizi dignitosi agli anziani. La questione resta urgente, e molti chiedono un sistema di welfare più uniforme per evitare che le differenze aumentino ancora.

Nord e Sud a confronto: l'urgenza di un welfare uniforme per garantire assistenza dignitosa agli anziani. "L'invecchiamento della popolazione italiana sta assumendo le sembianze di un fenomeno quasi strutturale, destinato a influenzare profondamente l'organizzazione del welfare nei prossimi decenni. L'aumento degli anziani non autosufficienti richiede un sistema di assistenza residenziale capace di rispondere in modo tempestivo, equo e capillare. In questo contesto, l'ultimo rapporto Istat metterebbe in luce una realtà ben diversa: l'Italia non si presenta come un Paese omogeneo, ma come un mosaico di territori in cui l'accesso ai servizi varia drasticamente.

