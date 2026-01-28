Train…to be cool nuove tappe del progetto della polizia sulla sicurezza ferroviaria nelle scuole

La polizia ha annunciato nuove tappe del progetto “Train… to be cool”, nato per sensibilizzare gli studenti sulla sicurezza ferroviaria. Le iniziative coinvolgono diverse scuole e puntano a far capire ai giovani l’importanza di comportamenti corretti sui treni e nelle stazioni. Non si tratta solo di teoria: agenti e insegnanti organizzano incontri pratici e dimostrazioni, con l’obiettivo di prevenire incidenti e incidenti evitabili. Il progetto continua a crescere, portando avanti un messaggio chiaro: la sicurezza sui binari dipende anche da chi viaggia.

Il progetto ha fatto tappa tra i ragazzi dell'Istituto Tecnico "Archimede" di Catania e tra i giovanissimi degli Istituti comprensivi "Sebastiano Scandura" di Aci Catena e "Don Bosco" di Santa Maria di Licodia Prosegue il progetto "Train. to be cool" ideato dalla polizia per sensibilizzare i più giovani sulla sicurezza e sulle buone pratiche da tenere in ambito ferroviario. Dopo il grande successo della speciale "visita guidata" della stazione centrale di Catania, poco prima del periodo natalizio, gli agenti della polizia ferroviaria hanno realizzato tre nuovi incontri nelle scuole per un momento di dialogo e di coinvolgimento diretto degli studenti, con l'ausilio di slide, filmati e giochi.

