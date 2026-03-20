3 milioni per i torrenti | sicurezza idraulica in Piacenza

Un investimento regionale di 3 milioni di euro riguarda cinque comuni della Bassa Piacentina, dove si interviene sui torrenti per migliorare la sicurezza idraulica. L’obiettivo è rafforzare le strutture e ridurre i rischi legati a eventuali allagamenti. I lavori interesseranno le aree più esposte e sono stati avviati per garantire una maggiore protezione alle comunità locali.

Nel cuore della Bassa Piacentina, un investimento regionale da 3 milioni di euro sta per trasformare la sicurezza idraulica di cinque comuni. Il progetto, illustrato giovedì 19 marzo al Teatro Duse di Cortemaggiore, prevede interventi su quattro torrenti che partiranno nella seconda metà del 2026. L’obiettivo è chiaro: prevenire catastrofi attraverso il rinforzo degli argini e la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua Arda, Chiavenna, Riglio e Ongina. L’incontro pubblico ha la presenza diretta delle autorità regionali e dei sindaci dei territori coinvolti, tra cui Cadeo, Caorso, San Pietro in Cerro e Villanova sull’Arda. I progettisti dell’Agenzia regionale hanno spiegato come le opere mirino a ridurre il rischio idraulico senza bloccare lo sviluppo locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 3 milioni per i torrenti: sicurezza idraulica in Piacenza Articoli correlati Sicurezza idraulica nella Bassa: a Cortemaggiore la presentazione del piano da 3 milioni di euroUn’assemblea pubblica per illustrare il programma di interventi sui torrenti Arda, Chiavenna, Riglio e Ongina. 3 milioni per i torrenti: lavori nel 2026Un investimento di tre milioni di euro finanzierà opere idrauliche cruciali sui torrenti Arda, Chiavenna, Riglio e Ongina nel Piacentino. Aggiornamenti e notizie su 3 milioni per i torrenti sicurezza... Discussioni sull' argomento Nuova convenzione per il Servizio Idrico Integrato: 1,3 milioni di investimenti all'anno fino al 2040; Comunicato Stampa Seduta C.O.V. del 12 marzo 2026: Riapertura; Cresce il turismo in regione e Piacenza non fa eccezione: oltre il 6 per cento di visitatori in più rispetto al 2024; Servizio idrico, nuova convenzione: investimenti da 19 milioni per reti e depuratori. Sicurezza dei torrenti, illustrato a Cortemaggiore l’intervento da 3 milioni della RegioneLa manutenzione è fondamentale per prevenire le catastrofi. Gli interventi che abbiamo programmato come Regione vanno in questo senso: si rinforzano gli ... piacenzasera.it La rivalità dallo spareggio #Cagliari-#Piacenza a Napoli. #Mutti sarebbe stato di lì a poco l'allenatore del #Napoli e il San Paolo tifò per il Piacenza - facebook.com facebook SuperLega 2026-27 pasör havuzu 1993 Micah Christenson Verona 1996 Simone Giannelli Perugia 1998 Riccardo Sbertoli Trentino 2001 Paolo Porro Piacenza 2003 Arshia Behnezhad Padova 2003 Andrew Rowan Mo x.com