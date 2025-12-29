Furti scippi e rapine a Milano | il bilancio di fine anno della Prefettura reati in calo del 7 per cento

A Milano, i reati di furto, scippo e rapina sono diminuiti del 7% nel 2025, secondo il bilancio di fine anno della Prefettura. Il dato riguarda l’intera area metropolitana, con un calo più significativo nella città. Il prefetto Claudio Sgaraglia e le forze dell’ordine hanno confermato questa tendenza, che evidenzia un miglioramento nella sicurezza urbana rispetto agli anni precedenti.

Milano, 29 dicembre 2025 – Reati in calo in tutta l'area metropolitana, ma soprattutto a Milano. È il bilancio di fine anno tracciato dal prefetto del capoluogo lombardo, Claudio Sgaraglia, con vertici provinciali delle forze dell'ordine. I dati sulla criminalità al 15 dicembre scorso, seppur non consolidati, restituiscono un segnale complessivamente positivo, con un decremento nell'indice di delittuosità generale rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. I reati complessivamente accertati nell'area metropolitana di Milano sono calati del 7%, pari a circa 15.000 delitti in meno. Una flessione ancora maggiore si registra nel Comune di Milano, dove i delitti sono calati di oltre l'8%, pari a circa 10.

