Nel post partita non è Dal Canto (nella foto) a presentarsi in sala stampa, bensì il suo vice Giuliano Lamma, alla luce dell’espulsione rimediata nel finale di gara dall’allenatore laniero. L’analisi dell’ex calciatore biancazzurro parte proprio da quell’episodio. "E’ una situazione di campo che ogni tanto può capitare. A mio avviso, il cartellino rosso è stato eccessivo, perché il direttore di gara avrebbe potuto semplicemente ammonire Alessandro. Non abbiamo avuto nessuno problema con l’arbitro, ma con il guardalinee". L’espulsione del tecnico dei lanieri è arrivata proprio negli istanti successivi al gol decisivo di Berizzi. "In quell’occasione abbiamo avuto anche un pizzico di fortuna, che ogni tanto serve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Siamo stati bravi ad aspettare il momento giusto per colpire"

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