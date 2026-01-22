Locatelli a Sky | Gli applausi un momento speciale per me Andavamo un po’ piano ma siamo stati bravi in questo 

Manuel Locatelli ha commentato a Sky la vittoria della Juventus, sottolineando l’importanza degli applausi ricevuti dai tifosi come momento speciale. Il capitano ha inoltre evidenziato come la squadra sia stata brava nel mantenere un ritmo controllato, dimostrando maturità e solidità. Le sue parole riflettono l’orgoglio per il percorso intrapreso e l’attenzione ai dettagli che hanno portato alla conquista dei tre punti.

Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria di ieri. Il capitano si è detto felice per gli applausi dei tifosi, poi ha spiegato in cosa è stata brava la Juve. Manuel Locatelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria di ieri sul Benfica. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE LA STANDING OVATION – «Un momento speciale per me, sono molto felice per stasera e per quello che stiamo vivendo. Mi sento bene, siamo sulla strada giusta e mi sento bene: bisogna continuare così» SUL BENFICA – «Sono una squadra forte, hanno preparato bene la gara perché nel primo tempo eravamo chiusi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

