Bologna, 23 marzo 2026 – Tutto è bene quel che finisce bene. E’ arrivata a Bologna e quindi poi a casa la famiglia che era stata bloccata in Thailandia e che aveva vissuto momenti di difficoltà. Stiamo parlando di Alessandro Davitti, della moglie Watthalo e della figlia quindicenne Sriruchira (che va a scuola a San Giovanni) thailandesi e che abitano a Crevalcore. Erano nel Paese estero per vacanza ma anche per formalizzare l’adozione internazionale della figlia. E causa guerra non erano riusciti a trovare – secondo le loro necessità - dei voli di ritorno. Il racconto: “Dopo 20 ore di volo con 2 scali siamo riusciti ad arrivare a Bologna”.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Siamo riusciti ad arrivare a Bologna”: la famiglia bloccata in Thailandia dalla guerra è finalmente a casa

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“I soldi sono finiti, siamo disperati”: Alessandro e la sua famiglia senza volo dalla Thailandia per altre 2 settimaneBologna, 9 marzo 2026 – Un’altra famiglia bloccata all’estero a causa del caos voli mentre è in corso la guerra in Iran.

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Temi più discussi: Fanizza: Il problema fisico è superato, non avverto più fastidio. Lavoriamo tanto per arrivare in forma ai playoff quinto posto; Federico Pelizzari: Con questi risultati siamo un esempio per i ragazzi più giovani, il Movimento Paralimpico ha bisogno di visibilità • Milano Cortina 2026; Vandeputte: Felicissimo per il gol, abbiamo fatto una gara di fame e voglia; Lawson sorpreso dal suo 7° posto: A dire il vero, non ce lo aspettavamo.

Cagliari, Obert: Oggi siamo riusciti ad essere perfettiL'ultima vittoria in casa in campionato risaleva al 13 settembre 2025. Da allora il Cagliari di mister Fabio Pisacane non era più riuscito a regalare i tre punti al pubblico della Unipol Domus, ... tuttomercatoweb.com

Verona Zanetti: Arrivati qui ridotti all'osso, ma siamo vivi e ad una gara dalla salvezzaSiamo arrivati qui con una situazione paradossale, quando le cose non vanno bene le disgrazie poi arrivano tutte assieme. Abbiamo cominciato a perdere giocatori, siamo arrivati qui ridotti all'osso. tuttomercatoweb.com

Cracovia in 3 giorni, fattibile e si vedono molte cose con un buon passo :) Usando Bolt siamo riusciti a muoverci comodamente quabdo ne abbiamo avuto necessità, prenotando su 2 piedi il taxi e pagando relativamente poco per il servizio istantaneo. Ho decis facebook

Dopo le pioggie siamo riusciti distribuire il cibo oggi. Un abbraccio e buona domenica. Fra Luca x.com