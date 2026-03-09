Una famiglia italiana si trova ancora in Thailandia, senza possibilità di tornare a casa, poiché i fondi sono esauriti e non ci sono voli disponibili. La famiglia ha riferito di essere bloccata da più di due settimane, mentre il caos nei trasporti aerei continua a causare disagi. La situazione si verifica in un momento di tensione internazionale legata al conflitto in Iran.

Bologna, 9 marzo 2026 – Un’altra famiglia bloccata all’estero a causa del caos voli mentre è in corso la guerra in Iran. Alessandro Davitti con la moglie e la figlia di origini tailandesi era in vacanza nel paese asiatico a trovare i familiari e ora non riescono più a tornare a Crevalcore, in provincia di Bologna, dove vivono e lavorano. “Il motivo principale del nostro viaggio – racconta preoccupato Alessandro, 44 anni – era dovuto all’adozione della figlia di mia moglie, purtroppo l'attuale situazione bellica non ci permette di tornare in Italia, lo spazio aereo risulta chiuso a Dubai dove avremmo dovuto fare scalo con Emirates. La data... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “I soldi sono finiti, siamo disperati”: Alessandro e la sua famiglia senza volo dalla Thailandia per altre 2 settimane

