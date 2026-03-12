Famiglia bloccata in Thailandia dalla guerra gara di solidarietà | Non sappiamo come sopravvivere ci hanno offerto un alloggio gratis

Una famiglia rimasta in Thailandia a causa della guerra si trova impossibilitata a tornare in Italia e sta ricevendo assistenza. Un alloggio gratuito è stato offerto per aiutarla a superare questa difficile situazione. Il sindaco di Crevalcore ha mostrato interesse per la vicenda e sta seguendo da vicino l’evolversi della vicenda. La famiglia ha dichiarato di non sapere come fare a sopravvivere.

Crevalcore (Bologna), 12 marzo 2026 – Aiuti alla famiglia bloccata in Thailandia e l’interessamento del sindaco. Dopo l’sos lanciato attraverso il ’Carlino’ qualcosa si sta muovendo. Stiamo parlando della famiglia di Crevalcore, composta dai coniugi Alessandro Davitti, dalla moglie e della figlia, entrambe di origini tailandesi, Watthalo Suchada e dalla figlia Sriruchira di 15 anni che frequenta la seconda superiore a San Giovanni in Persiceto. Il nucleo familiare si era recato in Thailandia in vacanza in questo periodo per trovare i familiari. Ma anche per perfezionare l’adozione internazionale della figlia. Tuttavia, l’attuale situazione bellica non permette di tornare in Italia a causa di problemi ai voli aerei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

