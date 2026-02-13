Si sposano oggi L’annuncio sul matrimonio ad Affari Tuoi | succede tutto in studio

Si sposano oggi Andrea e Laura, due concorrenti che hanno deciso di celebrare il loro matrimonio proprio in studio durante la puntata di Affari Tuoi, sorprendendo tutti i presenti con un’improvvisa cerimonia che ha coinvolto anche il pubblico in studio.

L'atmosfera si fa più romantica del solito nel preserale di Affari Tuoi, che continua a registrare numeri importanti e a far sognare il pubblico di Rai 1. Alla guida del programma c'è Stefano De Martino, pronto a sorprendere ancora una volta gli spettatori con un appuntamento fuori dagli schemi. La data scelta è quella di venerdì 13 febbraio, vigilia di San Valentino, per una puntata annunciata come del tutto speciale e dal titolo evocativo: "Nella Buona e nella Cattiva Sorte". L'annuncio era già arrivato nei giorni precedenti, alimentando la curiosità del pubblico. De Martino, durante una delle puntate passate, aveva svelato in anticipo ciò che sarebbe accaduto, dichiarando: "Una coppia verrà qui a giocare e si sposerà qui in diretta.

