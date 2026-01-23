Carolyn Smith, nota volto di Ballando con le Stelle, ha annunciato di dover riprendere il percorso oncologico. La sua testimonianza sottolinea l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Nonostante le sfide, Smith continua a essere un esempio di forza e determinazione, condividendo la propria esperienza con il pubblico per sensibilizzare sull’importanza della cura della salute.

Carolyn Smith non ha mai smesso di lottare. Per sé e per gli altri. Qualche mese fa chiese la parola a Milly Carlucci durante le registrazioni di Ballando con le stelle per dire: «Ho dovuto cominciare di nuovo il mio percorso oncologico e voglio lanciare un messaggio a tutti: dovete fare prevenzione. È importantissimo». La giudice del programma televisivo combatte dal 2015 contro “l’intruso”, come definisce sempre il cancro con un sorriso sulle labbra. «La malattia è tornata per la terza volta, ma se sono viva è grazie ai progressi della scienza e all’impegno dei ricercatori», ha raccontato al Corriere della Sera, pronta a sostenere la campagna AIRC in 3. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “La malattia è tornata”. Il drammatico annuncio della vip, volto amatissimo di Ballando con le Stelle

