Si finge carabiniere per truffare un’anziana | poi la chiude in casa e fugge in taxi

Nella giornata di lunedì 9 marzo, a Ovaro, un uomo si è finto carabiniere per truffare un’anziana di 81 anni, chiudendola in casa e poi fuggendo in taxi. La polizia di Stato di Udine ha arrestato il sospetto in flagranza di reato con l’accusa di truffa pluriaggravata. L’episodio si è verificato nella zona della Carnia e ha coinvolto direttamente la vittima, che è stata raggirata e sequestrata temporaneamente.

