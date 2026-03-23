Un giovane di 20 anni, originario della provincia di Salerno, si è finto carabiniere con l’intento di truffare un’anziana signora di 78 anni. Tuttavia, il ladro non era a conoscenza del fatto che il figlio della donna fosse un carabiniere in servizio presso la stazione di Ceprano, in provincia di Frosinone. La vicenda ha avuto inizio intorno alle 13:30 del 16 marzo scorso, quando l’anziana ha ricevuto una telefonata mentre si trovava nella sua abitazione ad Arce. Dall’altro capo del telefono, l’interlocutore si è presentato come maresciallo dei carabinieri, sostenendo che il figlio della signora era stato coinvolto in una rapina in gioielleria e che i carabinieri sarebbero presto giunti per controllare l’oro custodito in casa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Frosinone: si finge carabiniere per truffare anziana ma figlio donna e’ in Arma e lo arresta

Articoli correlati

Si finge carabiniere per truffare un’anziana: poi la chiude in casa e fugge in taxiNuovo episodio della truffa del finto carabiniere ai danni di un’anziana in Carnia.

“La targa dell’auto è stata clonata”, si finge carabiniere e tenta di truffare una donnaLucca, 18 marzo 2026 – Il finto carabiniere, la macchina clonata e usata per una rapina in gioielleria, il controllo nell’abitazione della donna.

Contenuti utili per approfondire Frosinone si finge carabiniere per...

Temi più discussi: Se chiami i colleghi ti tolgono la patente: così un finto carabiniere ha tentato di truffare un anziano; Roma - Si finge carabiniere e tenta la truffa dello specchietto con un anziano: arrestato; Latina: Si finge consulente finanziaria e si fa consegnare 600 euro con il pretesto diperfezionare una richiesta di prestito. I Carabinieri denunciano una ventiquattrenne; Scontro tra due furgoni sulla A1: tre operai perdono la vita.

Si finge carabiniere per truffare un'anziana, ma il figlio della signora è un militare vero: lo attende alla porta e lo fa arrestareSi è finto carabiniere per truffare un'anziana signora di 78 anni, ma ignorava che il figlio della donna fosse un militare in servizio alla stazione di Ceprano, in provincia ... leggo.it

Tenta la truffa del finto maresciallo, ma il figlio della vittima è un vero carabiniere e lo fa arrestareTenta la truffa del finto maresciallo, ma trova il figlio della vittima: vero carabiniere. Arrestato. E' successo ad Arce, dove ... msn.com

Sport Channel 214. . Pari nel big match Monza-Venezia, il Frosinone sbanca il Druso In coda vincono Empoli e Entella Lega B facebook

Referendum: alle 23 nel Lazio affluenza al 48,23%, a Roma ha votato il 51,52%. A Frosinone il 46,92%, a Rieti il 47,39%, a Latina il 48,10% e a Viterbo il 49,35% #ANSA x.com