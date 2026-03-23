Milan, senti Shevchenko: “Leao? Non è un attaccante, ma conta l’atteggiamento” Video Ospite alla tappa italiana del Legends Trophy, l'ex attaccante del Milan Andriy Shevchenko ha commentato la lotta Scudetto e il momento di Rafael Leao Sono tante le leggende presenti a Milano per la tappa italiana del Legends Trophy, evento organizzato da City Padel Milano. Tra questi anche l'ex Milan Andriy Shevchenko che ha parlato della lotta Scudetto, dei rossoneri e di Rafael Leao. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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