Cosmi non ha dubbi sulla Juve di Spalletti | Può davvero sedersi al tavolo Scudetto ma dipende tutto da due fattori

Cosmi analizza la situazione della Juventus di Spalletti, evidenziando come la squadra possa inserirsi nella corsa al titolo. Secondo l’allenatore, il potenziale della formazione bianconera dipende principalmente da due fattori determinanti: i progressi interni e i recuperi delle rivali. La risalita della Juventus si basa su una serie di risultati positivi, ma resta ancora da valutare l’impatto delle prossime sfide e delle condizioni delle altre contendenti.

Cosmi analizza la corsa al vertice: la risalita della Juventus è frutto di vittorie in serie ma dipende ancora dai recuperi delle rivali. Il recente filotto di successi consecutivi ha inevitabilmente riacceso l'entusiasmo nell'ambiente bianconero, proiettando nuovamente la "Vecchia Signora" a ridosso delle posizioni di vertice della Serie A. La domanda che circola con insistenza tra tifosi e addetti ai lavori è se la squadra guidata da Luciano Spalletti possa davvero sedersi con credibilità al tavolo delle pretendenti per il titolo finale. A questo interrogativo ha provato a rispondere Serse Cosmi, intervenuto con la sua consueta schiettezza per analizzare nel dettaglio il momento d'oro della Juventus e le reali prospettive di una classifica che appare ancora molto fluida e parziale.

Cosmi: "La Juventus si è ritrovata, Openda mi ha impressionato e ora per lo Scudetto..." - Nel suo intervento a Sportmediaset, Serse Cosmi ha parlato della vittoria della Juventus contro la Roma: "È arrivata a svolta per la Juve? tuttojuve.com

