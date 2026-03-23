Sfruttata per vendere cuccioli e poi abbandonata | l' indignazione dell' Oipa Vallo di Diano

"Attenzioneremo i Comuni e le Forze dell'ordine per controlli a tappeto al fine di trovare il responsabile che l'ha abbandonata come un sacco di immondizia": fanno sapere dall'associazione Tanta amarezza per gli amanti degli animali e non solo, nel salernitano: l'Oipa Vallo di Diano, infatti, ha scoperto che una cagnolina di razza Corso abbandonata per un prolasso vaginale, veniva sfruttata per vendere cuccioli. “Non sappiamo il nome del balordo ma ci hanno riferito che vive nel Vallo di Diano e da anni vende cani corso e di altre razze a nero - fanno sapere gli animalisti. Attenzioneremo i Comuni e le Forze dell'ordine per controlli a tappeto al fine di trovare il responsabile che l'ha abbandonata come un sacco di immondizia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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