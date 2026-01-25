Il Vallo di Diano affronta una crescente problematica di randagismo, con il Distretto 72 Polla-Sala Consilina dell’Asl che segnala la mancanza di veterinari dedicati alla gestione degli animali randagi. Questa carenza di personale specializzato limita le attività di controllo e tutela degli animali, evidenziando la necessità di interventi mirati per affrontare la situazione e garantire il benessere degli animali e la sicurezza della comunità.

I volontari fanno sapere che per micro-chippature e sterilizzazioni occorre recarsi a Serre, con tutti i disagi del caso Allarme randagismo nel Vallo di Diano: il Distretto 72 Polla-Sala Consilina dell'Asl non dispone più di personale specializzato per fronteggiare la presenza di animali senza casa. Tutte le pratiche di micro-chippature, passaggi di proprietà e altre attività, infatti, possono essere svolte a Serre, con pesanti disagi per i volontari e i Comuni limitrofi. A renderlo noto, l'Oipa del Vallo di Diano: “Diventa difficile realizzare campagne di prevenzione e intervenire nei casi di emergenza, anche perché nel Distretto 72 Polla –Sala Consilina, non ci sono veterinari dedicati al randagismo.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Ceste e cucce per i cagnolini del canile: in corso la raccolta fondi dell'Oipa Vallo di DianoL'OIPA Vallo di Diano avvia una raccolta fondi per acquistare ceste e cucce destinate ai cani del canile.

Leggi anche: Doppio appuntamento con il teatro canzone nel Vallo di Diano: da Modugno alla Napoli degli anni Trenta

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Allarme randagismo nel Vallo di Diano, l'Oipa: Mancano veterinari dell'Asl dedicati alla problematica.

Allarme randagismo nel Vallo di Diano, l'Oipa: Mancano veterinari dell'Asl dedicati alla problematicaI volontari fanno sapere che per micro-chippature e sterilizzazioni occorre recarsi a Serre, con tutti i disagi del caso ... salernotoday.it

VIDEO Allarme a Fondachello. Gli interventi del Noes - facebook.com facebook