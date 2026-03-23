Giornata mondiale dell’acqua: ogni giorno 1.000 bambini muoiono per acqua non sicura Napoli: sfonda un vetro e tenta di rubare un auto. Poi ammette “volevo solo dormire”. 41enne arrestato dai carabinieri Pollena Trocchia, cocaina e 3.500 euro nascosti in camera: arrestato 34enne UNICEFLibano: distribuite ulteriori 32,5 tonnellate di forniture mediche di emergenza a sostegno di ospedali e servizi sanitari UNICEFSudan: almeno 8 studenti e un operatore sanitario uccisi in un attacco contro un complesso scolastico nello Stato del Nilo Bianco I carabinieri della Compagnia Napoli Stella hanno arrestato per tentato furto G. C., 41enne, già conosciuto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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