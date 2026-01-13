Sfonda il vetro di un auto e tenta il furto | colto sul fatto a Cerveteri

Un tentativo di furto è stato sventato a Cerveteri, dove i Carabinieri hanno colto in flagranza di reato un individuo che aveva sfondato il vetro di un’auto nel tentativo di rubare. L’intervento rapido ha permesso di fermare il sospetto, evidenziando l’attenzione costante delle forze dell’ordine per la tutela della sicurezza pubblica nella zona.

Cerveteri, 13 gennaio 2026 – Un intervento rapido ed efficace che conferma l'attenzione massima dei Carabinieri per la sicurezza del territorio. Nell'ambito dell'intensificazione dei servizi preventivi, i militari della Stazione di Santa Marinella hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino macedone di 35 anni, responsabile di tentato furto aggravato. L'episodio si è verificato a Cerveteri, dove i Carabinieri, impegnati in un servizio di pattugliamento mirato, hanno individuato e bloccato il soggetto immediatamente dopo aver infranto il vetro di una vettura di valore parcheggiata su pubblica via.

